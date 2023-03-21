Бывший замдиректора ярославского «ПАТП-1» обвиняется в передаче взяток

Бывший заместитель директора АО «ПАТП-1» города Ярославля Антон Ильин обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Его уголовное дело 20 марта начал рассматривать Ярославский районный суд. Данную информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский районный суд

Фото: Ярославский районный суд Ярославский районный суд

Фото: Ярославский районный суд

Как считает следствие, Антон Ильин дважды выступил посредником при передаче взяток от ярославских перевозчиков Александра Баранова (один из руководителей ООО «Транском-авто») и Хасьятуллы Гирфанова (директор ООО «Гирфтранс»). Взятки «за общее покровительство» передавались заместителю главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексею Кирьянову. Подробнее об этом «Ъ-Ярославль» рассказывал в материале «Транспортная дань».

20 марта прошло предварительное заседание Ярославского районного суда по уголовному делу Антона Ильина. Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, сторона защиты внесла ходатайство о прекращении уголовного дела «в связи с деятельным раскаянием подсудимого» или о назначении ему в качестве наказания судебного штрафа. Однако, суд в удовлетворении ходатайства отказал. Начало судебных слушаний назначено на 27 марта.

Андрей Иванов