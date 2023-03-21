В ярославском правительстве объяснили рост госдолга региона

В правительстве Ярославской области объяснили рост госдолга взятым казначейским кредитом, который будет возвращен к 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

На 1 марта 2023 года объем государственного долга области составил 53,08 млрд руб. По сравнению с началом года он вырос на 4,68 млрд.

«Увеличение объема государственного долга области обусловлено привлечением бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете областного бюджета под 0,1 процента годовых в связи с неравномерным поступлением доходов вследствие введения механизма единого налогового счета и единого налогового платежа»,— пояснили в правительстве Ярославской области.

У всех налогов сейчас единый срок уплаты - 28 число каждого месяца. Как отметили в пресс-службе правительства, февраль самый короткий месяц года, потому часть налогов в реальности поступили в марте. Для осуществления выплаты единого налогового платежа пришлось брать федеральный казначейский кредит, который теперь будет погашен.

«В марте текущего года планируется погашение долговых обязательств области на общую сумму 4,91 млрд руб. Таким образом, на 01.04.2023 объем государственного долга области планируется в сумме 48,67 млрд руб., снижение по сравнению с началом марта на 4,91 млрд рублей, по сравнению с началом года — на 239,2 млн руб.»,—добавили в региональном правительстве.

Региональные власти также добавляют, что в структуре госдолга Ярославской области кредиты банков отсутствуют.

Андрей Иванов