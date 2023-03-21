Никаких больше вечеринок

20 марта в Ярославской области погиб основатель электронной музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, более известный как Дима Нова. Компания молодых людей гуляла по замерзшей Волге, однако лед не выдержал и несколько человек, в том числе Дмитрий Свиргунов, не смогли выбраться из-за сильного течения. Коллеги Дмитрия по работе, друзья и фанаты не могут поверить в случившееся и уверены, что «такого творчества больше не будет», а Дмитрий останется «навсегда в сердцах».

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Фото: группа Cream Soda ВКонтакте Дмитрий Свиргунов (Дима Нова)

Фото: группа Cream Soda ВКонтакте

Утром 20 марта глава администрации Некрасовского района Павел Кулаков сообщил «Ъ-Ярославль», что ночью в селе Диево-Городище пять человек провалились под лед. В администрации района позже уточнили, что компания молодых людей отправилась по льду Волги в деревню Ченцы. Назад возвращались уже ночью и не заметили промоины. Одна девушка сумела выбраться из полыньи, 27-летний мужчина продержался на поверхности до приезда спасателей, но скончался в машине скорой помощи. Еще трое мужчин выбраться не смогли.

«Течение сейчас очень стремительное, и троих утащило под лед»,— сообщили в администрации Некрасовского района.

Вскоре выяснилось, что в числе утонувших были основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его брат Роман.

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Фото: МЧС России по ЯО Волга в селе Диево-Городище

Фото: МЧС России по ЯО

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова (основатель группы Дмитрий Свиргунов) в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти»,— такой пост появился в официальных соцсетях группы Cream Soda.

Днем 20 марта водолазы обнаружили тело Дмитрия Свиргунова. Продолжаются поиски тел 25-летнего Романа Свиргунова и 28-летнего Георгия Киселева, работы осложняются сложным рельефом дна и плохой видимостью.

Дмитрий Свиргунов — уроженец Ярославля. Как рассказал его давний друг и ярославский кинопредприниматель Андрей Алексеев (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), карьеру в шоу-бизнесе господин Свиргунов начинал в ярославском КВН.

«Мы были знакомы до того, как он создал с ребятами группу Cream Soda, все это время они очень активно здесь зажигали в ярославском КВН, когда он еще был интересным явлением. Тогда и сложился творческий союз ребят, часть из них поехали к Ивану Урганту в шоу «Вечерний Ургант», а вот Дима занялся тем, чем любился заниматься больше всего, — музыкой»,— рассказал господин Алексеев.

Группу Cream Soda Дмитрий Свиргунов основал вместе с выходцем Орехово-Зуево Московской области Ильей Гадаевым. В 2016 году у группы вышел дебютный альбом «Пожар», в 2017 году третьей участницей проекта и его солисткой стала уроженка Ярославской области Анна Романовская (она ушла из группы в 2022 году). В 2017 году сотрудничество со своим лейблом «Masterskaya» группе предложил известный исполнитель Иван Дорн, после чего Cream Soda записала альбом «Красиво».

В 2018 году вышел клип Cream Soda на песню «Уйди, но останься», в котором снялся российский актер, шоумен и юморист Александр Гудков. Клип стал первой работой группы, попавшей в ротацию на телевидении.

Самое известное произведение группы — кавер на песню другой музыкальной группы «Хлеб» «Плачу на техно». В 2020 году Cream Soda записала клип на эту песню, в котором также снялся Александр Гудков. За первые три часа клип набрал 280 тыс. просмотров, сейчас на нем — 2,7 млн просмотров. Песня была посвящена «всем отмененным вечеринкам» в связи с введенными в стране коронавирусными ограничениями. Также одним из хитов группы стала композиция «Никаких больше вечеринок». В 2021 году Cream Soda основала свой лейбл «Ствол».

После известия о гибели основателя группы фанаты в социальных сетях неоднократно реагировали на эту информация фразой из песни: «Никаких больше вечеринок». Некоторые из слушателей в соцсетях заявляли: «Жалко, что такого творчества больше не будет», «Дима, ты в наших сердцах». Шоумен Александр Гудков опубликовал историю в социальной сети с подписью «Уйди, но останься» и «вечный панк». Фанаты вспомнили, что в 2017 году группа выпустила сингл «Volga», в котором, по мнению слушателей, содержатся пророческие строки: «С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону».

Друг погибшего Андрей Алексеев рассказал, что дом в Диево-Городище, где компания отдыхала перед трагедией, группа купила в период коронавируса. «Заперлись в этом самом доме, чтобы писать музыку»,— пояснил Андрей Алексеев.

После известия о гибели бывшая солистка Анна Романовская сообщила, что в воскресенье участвовала в съемках клипа, по сценарию которого тонула.

«Это была съемка под водой. Я должна была тонуть. Ложиться на дно. Несколько раз я захлебывалась и выходила. Чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лед на реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я понарошку»,— написала госпожа Романовская.

По мнению Андрея Алексеева, российская музыкальная клубная культура потеряла одного из лидеров этого движения.

«Миллионы просмотров клипов говорят о том, что действительно у них было много поклонников. Дмитрий очень хорошо чувствовал тренды, момент, но и надо признать, что у нас в клубной культуре мало по-настоящему ярких личностей, и они были самыми яркими звездами на этом небосклоне. Они были очень трудолюбивыми и упертыми. У них было все впереди, это было круто и здорово. Но очень печально, что все так нелепо оборвалось»,— рассказал господин Алексеев.

Алла Чижова