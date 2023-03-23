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В Ярославле загорелась фабрика валяной обуви

В Ярославле произошел пожар на ООО «Ярославская фабрика валяной обуви». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар на фабрике валеной обуви

Пожар на фабрике валеной обуви

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Пожар на фабрике валеной обуви

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Сообщение о возгорании в цехе готовой продукции фабрики поступило в 5:00 утра 23 марта. На месте работает 15 единиц техники и 36 человек личного состава. Данных о ликвидации пожара пока не поступало. Площадь возгорания составила 150 кв. м, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в марте фабрика объявила о планах перевести производственные мощности в другое место, а на Тверицкой набережной построить малоэтажные дома. Проект планировки территории мэрией Ярославля пока не утвержден.

Андрей Иванов

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