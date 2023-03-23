Ярославских перевозчиков судят за дачу взяток

В Ярославский районный суд поступили уголовные дела ярославских перевозчиков Хасьятуллы Гирфанова и Александра Баранова. Информация размещена в картотеке суда.

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Директор ООО «Гирфтранс» Хасьятулла Гирфанов обвиняется в даче взятки в значительном размере. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» перевозчик передавал денежные средства заместителю главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексею Кирьянову. Уголовное дело господина Гирфанова поступило в Ярославский районный суд 21 марта, дата начала процесса пока не определена.

Индивидуального предпринимателя Александра Баранова обвиняют в даче взяток в крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве. Следствие считает предпринимателя одним из фактических руководителей перевозчика ООО «Транском-авто», по версии обвинения деньги он передавал все тому же Алексею Кирьянову за «общее покровительство». Общая сумма взяток фигурировала в обвинительном заключении по делу сотрудника Ространснадзора и составила 275 тыс. руб.

Уголовное дело Александра Баранова также поступило в Ярославский районный суд, однако долго там не задержалось. 17 марта оно передано «по подсудности» в другой район Ярославля. Как уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда, теперь уголовное дело перевозчика будет рассматривать Кировский районный суд.

Андрей Иванов