В Ярославской области потратили 81 млн на неработающий пункт весогабаритного контроля

В Ярославской области на средства нацпроекта установили пункт весогабаритного контроля, который через полгода перестал работать и не функционирует уже больше двух лет. О выявленных нарушениях сообщается в отчете Контрольно-счетной палаты региона, представленного депутатам областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установка пункта автоматического весогабаритного контроля

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Установка пункта автоматического весогабаритного контроля

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2019 году на дорогах Ярославской области было размещено три автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Работы стоимостью 166 млн руб. финансировали в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщали в правительстве Ярославской области, пункты ставили в районе села Курба на направлении «Тутаев — Шопша», на трассе «Иваново — Писцово —Гаврилов-Ям — Ярославль» и на Юго-Западной окружной дороге Ярославля около поселка Ивняки.

Как установила проверка Контрольно-счетной палаты, один из пунктов перестал работать через 6 месяцев после установки.

«Один из установленных АПВГК более 2 лет не функционирует, поскольку в 2020 году силовые модули данного комплекса пришли в неработоспособное состояние из-за образования колейности на автомобильной дороге, в результате средства областного бюджета на устройство данного АПВГК в сумме 81,4 млн. рублей использованы неэффективно (нерезультативно)»,— отметили в Контрольно-счетной палате.

На момент проверки из-за колейности и качества асфальта на дороге не работал и второй из трех установленных пунктов весогабаритного контроля. Была необходима установка новых специальных модулей, что «повлечет дополнительные расходы областного бюджета на оплату работ по замене поврежденных элементов». В КСП высказали мнение по поводу причин происшедшего.

«По мнению Контрольно-счетной палаты, указанные нарушения возникли в связи с реализацией мероприятий по размещению АПВГК при отсутствии проектной документации, без проведения инженерных изысканий с целью определения конструкции дорожной одежды в местах установки АПВГК, позволяющей обеспечить их работоспособность в течение длительного периода эксплуатации»,—говорится в отчете палаты.

Заказчиком работ по установке автоматических пунктов выступала ГБУ «Ярдорслужба». На сайте учреждения указано, что в регионе в 2022 году в автоматическом режиме работали два весогабаритных пункта: в районе села Курба и на трассе «Иваново —Писцово — Гаврилов-Ям —Ярославль». Пункт на Юго-Западной окружной дороге не упоминается.

Андрей Иванов