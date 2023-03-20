В Ярославле кондукторы «ПАТП-1» пожаловались на нарушение трудовых прав

Кондукторы принадлежащего мэрии Ярославля АО «ПАТП-1» пожаловались на нарушение их трудовых прав в письме прокурору области и руководителю региональной инспекции труда. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказала член совета директоров предприятия, депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод (обращение также направлено и на ее имя).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондуктор в ярославском транспорте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Кондуктор в ярославском транспорте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предприятие до лета прекратит работу на маршрутах общественного транспорта в Ярославле, а кондукторов переведут в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Ряду сотрудников не понравились условия трудоустройства — через увольнение, а не перевод.

«С 15.03.2023 должностными лицами предприятия "ПАТП-1" ведется понуждение работников, в ходе которого нам ставится условие о незамедлительном — до 17.03.2023г. переходе на работу в ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" путем увольнения из "ПАТП-1" и подачи заявления о приеме на работу в ГКУ (контролером), не подавших такое заявление в ГКУ на работу в дальнейшем не возьмут»,— говорится в обращении работников.

Сотрудники указывают, что запрашивали условия работы в новой организации, но не получили их. Кондукторы опасаются, что такой способ перехода сотрудников приведет к ухудшению условий труда.

«Мы не согласны, что при реорганизации предприятия АО "ПАТП-1 г. Ярославля" не выполнено обещание о переводе нас в ГКУ, а пытаются сделать это через увольнение, чем лишают нас соблюдения трудовых гарантий в т.ч. в рамках действующего коллективного договора»,— говорится в письме.

Как сообщила «Ъ-Ярославль» Евгения Овод, письмо подписали 52 человека. Оно уже передано в прокуратуру Ярославской области.

Антон Голицын