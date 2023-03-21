Ярославский суд признал недействительным концессионное соглашение в Ростове

Арбитражный суд Ярославской области признал недействительным соглашение о передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ростове. Решение вынесено 20 февраля, а полный текст опубликован 20 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тепловые сети Ростова Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Тепловые сети Ростова Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 3 октября 2022 года администрация Ростовского района, МУП «Расчетный центр» и «Ростовская коммунальная энергетика», правительство Ярославской области и ООО «ЯрТеплоЭнерго» заключили концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Ростова. В концессию передали 8 объектов теплоснабжения, 3 центральных тепловых пункта и 17 км сетей.

Однако почти сразу же заключение концессионного соглашения было оспорено в арбитражном суде ООО «Росттехсервис», чья заявка на участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения была отклонена в сентябре 2022 года. Нарушения при заключении концессии выявили прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

«ФАС указано на выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области в виде принятия постановления от 30.05.2022 № 1001, согласно которому принято решение о согласовании проекта концессионного соглашения ООО «ЯрТеплоЭнерго», при том, что на момент его издания ООО «ЯрТеплоЭнерго» не соответствовало установленным законом требованиям к лицам, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения»,— отмечается в решении арбитражного суда.

Суд также указал, что имущество, передаваемое в концессию, фактически оставалось в распоряжении прежних собственников - МУП «Расчетный центр» и МУП «Ростовская коммунальная энергетика». Да и сам концессионер в суде пояснил, что компания создана непосредственно для реализации концессии и иной хозяйственной деятельности не ведет.

«В штате организации в настоящее время имеется 2 сотрудника (всего по штатному расписанию 156 единиц персонала),зарплата директору выплачивается в размере 5 тыс. руб. за счет заемных средств от учредителя»,— приводит суд слова представителей «ЯрТеплоЭнерго».

Федеральным законодательством установлен особый порядок передачи прав владения или пользования объектами инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственности. ФАС, а в след за ней и суд посчитали, что при заключении концессионного соглашения данный порядок соблюден не был. Потому арбитражный суд Ярославской области признал недействительным заключенное концессионное соглашение и объявил все сделки по передаче имущества ничтожными, обязав вернуть активы муниципальным предприятиям Ростова. Решение арбитражного суда в законную силу не вступило.

Андрей Иванов