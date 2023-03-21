Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский суд признал недействительным концессионное соглашение в Ростове

Арбитражный суд Ярославской области признал недействительным соглашение о передаче в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ростове. Решение вынесено 20 февраля, а полный текст опубликован 20 марта 2023 года.

Тепловые сети Ростова Ярославской области

Тепловые сети Ростова Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Тепловые сети Ростова Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 3 октября 2022 года администрация Ростовского района, МУП «Расчетный центр» и «Ростовская коммунальная энергетика», правительство Ярославской области и ООО «ЯрТеплоЭнерго» заключили концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Ростова. В концессию передали 8 объектов теплоснабжения, 3 центральных тепловых пункта и 17 км сетей.

Однако почти сразу же заключение концессионного соглашения было оспорено в арбитражном суде ООО «Росттехсервис», чья заявка на участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения была отклонена в сентябре 2022 года. Нарушения при заключении концессии выявили прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

«ФАС указано на выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области в виде принятия постановления от 30.05.2022 № 1001, согласно которому принято решение о согласовании проекта концессионного соглашения ООО «ЯрТеплоЭнерго», при том, что на момент его издания ООО «ЯрТеплоЭнерго» не соответствовало установленным законом требованиям к лицам, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения»,— отмечается в решении арбитражного суда.

Суд также указал, что имущество, передаваемое в концессию, фактически оставалось в распоряжении прежних собственников - МУП «Расчетный центр» и МУП «Ростовская коммунальная энергетика». Да и сам концессионер в суде пояснил, что компания создана непосредственно для реализации концессии и иной хозяйственной деятельности не ведет.

«В штате организации в настоящее время имеется 2 сотрудника (всего по штатному расписанию 156 единиц персонала),зарплата директору выплачивается в размере 5 тыс. руб. за счет заемных средств от учредителя»,— приводит суд слова представителей «ЯрТеплоЭнерго».

Федеральным законодательством установлен особый порядок передачи прав владения или пользования объектами инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственности. ФАС, а в след за ней и суд посчитали, что при заключении концессионного соглашения данный порядок соблюден не был. Потому арбитражный суд Ярославской области признал недействительным заключенное концессионное соглашение и объявил все сделки по передаче имущества ничтожными, обязав вернуть активы муниципальным предприятиям Ростова. Решение арбитражного суда в законную силу не вступило.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...