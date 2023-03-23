В Ярославле заново определен перевозчик на автобусный маршрут

ООО «Гирфтранс» признано новым победителем конкурса на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №71С в Ярославле. Информация размещена в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новые автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», изначально конкурс выиграло ООО «Альянс Авто», но 22 марта компанию признали уклонившейся от подписания государственного контракта. По условиям конкурса контракт предложено заключить фирме, занявшей второе место. Это ООО «Гирфтранс». Цена самого контракта при этом составит 645,88 млн руб.

В случае заключения семилетнего контракта «Гирфтранс» получит в свое ведение пятый городской маршрут в Ярославле, а общая сумма контрактов перевозчика составит 3,26 млрд руб. После отказа «Альянс Авто» по регулируемым тарифам в Ярославле с июня будет работать не 9, а 8 перевозчиков.

Андрей Иванов