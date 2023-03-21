Ярославская телеведущая возглавит «Центр развития туризма»

Автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма «Ярославия» возглавит журналист и телеведущая «Городского телеканала» Наталья Пеунова. Свое назначение она подтвердила «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущая "Городского телеканала" Наталья Пеунова

Фото: Наталья Пеунова Телеведущая "Городского телеканала" Наталья Пеунова

Фото: Наталья Пеунова

«Могу подтвердить, что получила такое предложение от губернатора Ярославской области. Для Михаила Яковлевича Евраева сейчас тема развития туризма является одной из стратегических и ключевых. Он ей активно занимается и усиливает команду, которая отвечает за туризм в регионе. Главная задача - увеличение турпотока, туризм должен стать одной из главных статей доходов Ярославской области»,— рассказала Наталья Пеунова.

Согласно данным ЕГРЮЛ, центр развития туризма «Ярославия» был создан в июле 2018 года. С 2020 года автономную некоммерческую организацию возглавляет Алексей Кузнецов. По словам Натальи Пеуновой прежний директор остается в команде, а ее прихода в центр стоит ждать в конце марта-начале апреля.

Андрей Иванов