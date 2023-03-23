В Ярославской области украли Толгскую икону Божьей матери

Из Спасо-Преображенского собора Рыбинска был украден список иконы Божьей матери «Толгская», написанный в конце XIX века. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кража иконы в Рыбинске

Фото: МВД Медиа Кража иконы в Рыбинске

Фото: МВД Медиа

Кража была совершена 31 января 2023 года. Вор снял икону со стены и покинул храм. По факту кражи Рыбинским отделом полиции было возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен и задержан.

«Святыню фигурант продал за две тысячи рублей скупщику антиквариата. Полицейские установили личность покупателя, который приобрел у скупщика похищенную икону, и изъяли ее. По окончании следственных действий образ будет возвращен в храм»,— рассказала Ирина Волк.

Сам фигурант уголовного дела отправлен судом под арест. Ранее он судим за кражи.

Андрей Иванов