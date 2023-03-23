В Ярославской области заводы по производству древесного угля покинут Ростов

Два завода, занимающиеся производством древесного угля, покинут городскую черту Ростова Великого. Об этом заявил глава городского поселения Ростов Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов Великий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ростов Великий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Предприятия производили уголь методом пиролиза. Жители Ростова жаловались на задымление городских кварталов. По обращению депутата Ярославской областной думы Антона Капралова на предприятиях была проверка прокуратуры, в отношении руководства заводов возбуждались дела об административном правонарушении.

Как сообщил изданию «Ярньюс» глава Ростова Сергей Тихомиров, оба завода ООО «Неро-Пак» и ООО «Зи-Пак» будут закрыты до конца апреля.

«До 1 мая они 100% уезжают с территории. У них длинный цикл остановки, печи и так далее. До 23 апреля они заканчивают производство угля. Но с 1 мая все предприятия будут закрыты, может, даже раньше. Сейчас мы помогаем им найти место где-то в глуши, где они смогут, если захотят, делать свое дело. Но за чертой города»,— заявил Сергей Тихомиров.

Андрей Иванов