Бывшим ярославским губернаторам и депутатам увеличат пенсию

В Ярославской области размер ежемесячных денежных выплат должностных лиц, находящихся на пенсии по старости, может вырасти. Изменения в том числе коснутся бывших губернаторов Ярославской области и экс-депутатов Ярославской областной думы. Соответствующие поправки в региональное законодательство внесены в областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Размер доплаты к пенсии напрямую зависит от срока замещения должностным лицом должности во власти и может составить от 55 до 75% ежемесячного денежного вознаграждения, которое пенсионер получал, будучи губернатором или депутатом. Отдельно указывается, что доплата будет уменьшена в случае, если увеличится размер самой пенсии по старости.

«Реализация положений законопроекта в 2023 году повлечет дополнительные расходы из областного бюджета в размере 3,052 млн руб., из местных бюджетов в размере 4,047 млн руб.»,— отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Из бывших губернаторов Ярославской области на доплату сможет претендовать Сергей Ястребов, который официально вышел на пенсию в 2022 году. Точное количество бывших депутатов-пенсионеров неизвестно, но в сентябре пройдут выборы нового созыва думы, по итогам которых число пенсионеров может вырасти.

Андрей Иванов