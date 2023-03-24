В Ярославле требуют запретить слова «мэр» и «муниципалитет» как иностранные

В Ярославский областной суд поступил административный иск к Ярославской областной думе, муниципалитету и мэрии Ярославля, в котором заявитель требует исключить из областного закона слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет», сообщили «Ъ-Ярославль» в Ярославском областном суде. Иск подал бывший депутат муниципалитета Александр Симон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципалитет Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Муниципалитет Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

«Он просит признать противоречащим Федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации» Закон Ярославской области от 16.10.2014 №59-з "О сроках полномочий и порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" в части употребления слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а именно слов "Мэр", "Мэрия" и "Муниципалитет"»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в Ярославском областном суде.

Господин Симон опирается на принятые в феврале поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации», которым при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление… иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке». Заявитель полагает, что иностранные слова нужно заменить на русские аналоги и исключить из политического обихода.

«Слова "муниципалитет", "мэрия" и "мэр" имеют общеупотребительные аналоги в русском языка: "городской голова" и "ярославская городская дума". Цель моя — вернуться к истокам. В девятнадцатом и начале двадцатого века у нас была дума, которая была эффективной, и было все в порядке. Я заставлю людей, которые живут в Ярославле, "думать" о Ярославле, а не "муниципулировать"»,— сказал «Ъ-Ярославль Александр Симон.

Господин Симон подчеркивает, что подал иск как председатель общественной организации «Ярославская городская дума». Автор иска уточнил, что ему не нравятся поправки в закон о русском языке, но он использует их, чтобы достичь своих целей. Александр Симон не в первый раз пытается переименовать мэрию и муниципалитет Ярославля. Как сообщили в Ярославском областном суде, процессуальных решений по поступившему иску пока не принято.

Антон Голицын