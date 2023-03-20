На ярославской ферме сгорела корова, козы и овцы

При пожаре на действующей ферме в Ростовском районе Ярославской области погибло 10 животных. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на ферме в Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Пожар на ферме в Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Пожар случился в 01:42 ночи 20 марта в селе Зверинец сельского поселения Ишня Ростовского района. Горело здание фермы на общей площади в 600 кв.м. Огонь тушили 6,5 часов.

«Произошло обрушение кровли, уничтожена деревянная конструкция внутри фермы на площади в 600 кв. м. Погибли одна корова, четыре козы и пять овец»,— пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Причины пожара устанавливаются.

Андрей Иванов