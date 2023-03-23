В Ярославле загорелся цех моторного завода

В Ярославле горит здание на территории литейного цеха ПАО «Автодизель» на проспекте Октября. О пожаре сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Сообщение о возгорании в трехэтажном здании поступило в 13:30 дня 23 марта. На месте работают 15 единиц техники и 53 пожарных.

«По прибытию первых пожарных подразделений на месте вызова наблюдался густой черный дым в 3-х этажном административном здании. В настоящее время проводится разведка и поиск очага возгорания. По предварительной информации пострадавших нет, из здания спасено 7 человек»,— говорят в областном управлении МЧС.

По информации источника «Ъ-Ярославль» в здании находится литейный цех, а очаг возгорания может быть в районе расположенной тут подстанции. «Происходит горение трансформаторного масла на площади 30 кв. м»,— уточнили в МЧС.

Андрей Иванов