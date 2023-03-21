Ярославский военкомат опроверг информацию о раздаче повесток для уточнения данных

В Ярославской области военные комиссариаты не вызывают военнообязанных повестками для уточнения данных. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве Ярославской области со ссылкой на военного комиссара региона Игоря Гостева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев

Фото: Правительство Ярославской области Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев

Фото: Правительство Ярославской области

О вручении ярославцам повесток для уточнения данных воинского учета сообщил ТАСС со ссылкой на «военный комиссариат региона». В военкомате Ярославской области эти сведения опровергли.

«Для уточнения учетных данных граждан, подлежащих призыву или пребывающих в запасе, рассылка повесток не предусмотрена. Информация поступает в военкомат через портал госуслуг или уточняется по телефону»,— приводит правительство Ярославской области слова военного комиссара Ярославской области Игоря Гостева.

Антон Голицын