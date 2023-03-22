Ярославский депутат после обвинений в домогательстве сам обратился в полицию

Депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов написал заявление в полицию после публикации в соцсетях видео, в котором его обвиняют в домогательстве. Законодатель говорит о вымогательстве у него денежных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов

Фото: Ярославская областная дума Депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов

Фото: Ярославская областная дума

В социальных сетях вечером 21 марта начало распространяться видео, на котором человек, похожий на Юрия Павлова, демонстрирует гениталии. Видео сопровождалось обвинением в домогательстве к несовершеннолетним. Сам депутат назвал видео фейковым, а его публикацию — политическим заказом. Он написал заявление в полицию о вымогательстве у него денежных средств еще до публикации ролика.

Как рассказал господин Павлов, ему поступил звонок через соцсети.

«Мне звонили на вотсапп, с какого-то номера +40. Начали оскорблять, обзывать. Сначала говорю, вы может перепутали меня с кем-то? Нет, нам нужны деньги, а то мы сейчас вас на всю Россию прославим. Ну, я говорю, что вы точно меня с кем-то перепутали. Мы ничего не перепутали, нам нужны деньги. Я говорю: тогда до свидания, с вами не намерен разговаривать. Все скриншоты я приложил к заявлению»,— рассказал Юрий Павлов.

Депутат добавил, что само видео смотреть не стал.

«Мне рассказали на словах. Я все понимаю прекрасно, если бы мне было лет 35-45. Мне 60 лет. У людей совести нету никакой, поймите правильно. Это уж совсем... Я не знаю, как назвать таких людей. Конечно, приятного мало. Мне хотелось сквозь землю провалиться, но чего же? Надо держаться как-то»,— сказал Юрий Павлов.

В полиции пока не дают официальных комментариев по поступившему заявлению.

Андрей Иванов