Скончался известный спортсмен из Ярославской области Павел Кротов

Уроженец Ярославской области, чемпион мира, победитель и призер этапов Кубка мира, член сборной команды России по фристайлу в акробатике Павел Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет. Об этом сообщает Федерация фристайла России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Кротов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Павел Кротов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Павел Кротов с 2011 года входил в сборную России по фристайлу. Спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира в акробатике, участвовал в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова»,— сообщили в Федерации.

Согласно информации ярославского Центра патриотического воспитания, спортсмен родился в 1992 году в Ярославле. Спортивную карьеру Павел Кротов начинал с акробатики в Ярославской детской юношеской спортивной школе №3.

«Павел выбрал фристайл, лыжную акробатику, именно из-за красоты и сложности этого вида спорта. Итогом упорных тренировок Паши стала золотая медаль на национальном чемпионате России в начале января 2011 года. Это позволило ему дебютировать в составе Сборной страны на Кубке Мира в Мон Габриэле. Уже через год, там же выиграл первый в карьере этап Кубка Мира»,— рассказывали в Центре.

Алла Чижова