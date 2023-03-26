Главные новости к утру 26 марта

Пентагон отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Европу усилить санкции против РФ в ответ на решение о ядерном оружии в Белоруссии. Он выступил за введение ограничений против «Росатома», а также попросил увеличить поставки оружия Киеву.

Турция поддержит мирный план КНР, если он создаст «фундамент для переговоров», сообщил представитель президента Ибрагим Калын. Анкара считает, что санкционная политика стран Запада подтолкнула РФ укрепить связи с Китаем.

Гондурас и Тайвань разорвали дипотношения. Центральноамериканская страна установила официальные отношения с КНР.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ разработан и внедрен механизм предотвращения дефицита лекарств. По его словам, нехватки препаратов сейчас нет.

В Израиле на акции протеста против судебной реформы вышли, по разным данным, от 300 тыс. до 630 тыс. человек. Задержаны 28 человек, которые блокировали трассу.

Илон Маск оценивает Twitter в два раза дешевле, чем заплатил за компанию. По данным The Information, миллиардер предложил сотрудникам соцсети вознаграждение в виде акций, исходя из оценки стоимости компании в $20 млрд. Он купил соцсеть за $44 млрд.