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Коммерсантъ FM
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Подоляк призвал Европу усилить санкции против РФ в ответ на решение о ядерном оружии в Белоруссии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает на то, что Европа усилит санкции против России в ответ на ее решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он призвал к введению ограничений против «Росатома». Господин Подоляк также призвал увеличить поставки оружия Киеву для контрнаступления, так как Киеву не хватает «155-миллиметровых снарядов, танков, тактической амуниции».

«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России»,— сказал господин Подоляк телеканалу LCI (цитата по ТАСС).

Украинский политик в интервью французским журналистам также призвал Париж к «лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора». Он заявил, что Россия атакует Украину беспилотниками и баллистическими ракетами, которые Киев «не может перехватить», а также использует авиацию, «в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием». «Мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении»,— добавил господин Подоляк.

Вместе с тем советник главы офиса украинского президента не просит у Парижа поставок истребителей Mirage. Он хотел бы, чтобы Франция взяла на себя роль лидера и координатора по созданию «авиационной коалиции» на примере танковой. По словам господина Подоляка, у Киева есть «концепт поставок дополнительных вооружений».

Президент РФ Владимир Путин накануне, 25 марта, анонсировал завершение строительства хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 апреля. По его словам, вопрос о размещении такого оружия поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко. США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия.

О том, как РФ перенимает военную практику по ядерному оружию, которую раньше активно критиковала,— в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Леонид Уварчев

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