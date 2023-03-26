The Information: Маск оценивает Twitter в два раза дешевле, чем заплатил за нее

Владелец Twitter Илон Маск предложил сотрудникам соцсети вознаграждение в виде акций, исходя из оценки стоимости компании в $20 млрд, сообщили источники американского делового издания The Information, которое специализируется на технологической отрасли. Господин Маск купил Twitter в 2022 году за $44 млрд и столкнулся с оттоком рекламодателей из-за изменения политики соцсети.

Как пишет The Information, оценка с учетом долгов в $13 млрд превышает прогнозируемую выручку в $3 млрд в 2023 году в 11 раз. Для сравнения, у Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Snap и Pinterest оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. Он сразу уволил руководство компании и сократил, по разным оценкам, 70–80% сотрудников. Сейчас штат составляет около 2 тыс. человек. Миллиардер провел ряд изменений в работе соцсети: смягчил правила модерации и сделал галку о верификации платной услугой. На этом фоне компанию начали покидать крупные рекламодатели. По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на 71%.

Леонид Уварчев