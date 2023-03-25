Турция поддержит мирный план КНР, если он создаст «фундамент для переговоров»

Инициатива Китая по урегулированию российско-украинского конфликта требует тщательного рассмотрения, считает представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Анкара готова поддержать план, если он создаст «фундамент для переговоров». Турция считает, что санкционная политика стран Запада подтолкнула РФ укрепить связи с КНР.

«Насколько я понимаю и вижу, господин Си (Цзиньпин, председатель КНР.— "Ъ") проведет переговоры и с Зеленским (президентом Украины.— "Ъ") обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это»,— сказал господин Калын турецкому телеканалу NTV (перевод «РИА Новости»).

По мнению представителя Реджепа Тайипа Эрдогана, Запад проигнорировал китайский план, чтобы «не давать кредит доверия Пекину». Он отметил, что после публикации инициативы, она была проигнорирована. «Чтобы нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву, стали буквально не замечать этот визит»,— сказал представитель турецкого президента. Ибрагим Калын считает, что Запад плохо проанализировал события на Востоке и что антироссийские санкции только подтолкнули Москву к Пекину. «Ведь с самого начала говорили о необходимости политики по разделению России и Китай. Эта политика зашла в тупик»,— добавил он.

Представитель господина Эрдогана рассказал о своем визите в Вашингтон. По его словам, там «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат, они хотят... продолжения войны». «И, к сожалению, видится, что война будет продолжаться»,— добавил он.

Господин Калын отметил, что Анкара изначально придерживались «сбалансированной политики, против войны». Он рассказал, что во время своего визита в Вашингтон говорил европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». «Ведь в итоге все равно придем к столу переговоров. Холодная война продлилась 45 лет, в итоге все равно пришлось вести переговоры»,— сказал представитель турецкого лидера.

Китай представил мирный план по Украине 24 февраля, в годовщину ввода войск РФ на Украину. Он состоит из 12 пунктов, в том числе из обязательств по прекращению боевых действий. Власти КНР считают, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. План не предполагает вывода войск РФ и не касается вопроса принадлежности территорий. Президент США Джо Байден заявлял, что план Китая выгоден только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Пекина — не план конкретных действий, а размышления на этот счет. Президент РФ Владимир Путин во время визита председателя КНР в Москву предложил взять китайский план за основу.

О проблемах в США из-за предложенного КНР плана — в материале «Ъ» «Вот что Китай миротворящий делает».

Леонид Уварчев