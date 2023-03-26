Мурашко сообщил о внедрении механизма для предотвращения дефицита лекарств

В России нет «глобального дефицита» лекарств, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в стране разработан и внедрен механизм предотвращения дефицита препаратов.

«Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют»,— сказал господин Мурашко «РИА Новости».

Министр отметил, что в России открывают новые лаборатории и производства. В 2023 году «завершается создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий».

По итогам 2022 года число реализуемых в аптеках препаратов сократилось на 1,9 тыс. позиций, до 21,6 тыс. единиц, сообщала ранее DSM Group. На аптечном ассортименте негативно отразились сокращение представленности импортных препаратов, отказ от выпуска нерентабельных лекарств и снижение спроса. Аптеки не ожидают дефицита с учетом наличия локальных аналогов импортных препаратов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аптеки теряют лекарства».

Леонид Уварчев