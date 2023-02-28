NYT: Европа не готова передать Украине необходимое количество танков Leopard 2

Европейские страны, которые участвовали в переговорах о поставке танков Leopard 2 на Украину, столкнулись со сложностями, которые мешают им передать ВСУ необходимое количество машин, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Немецкие источники, в частности, сообщают, что в Швеции, которая объявила 24 февраля о готовности поставить Украине десять танков Leopard 2A5, против передачи машин ВСУ выступили военные. По мнению аналитиков The New York Times, это связано с тем, что европейские страны после окончания Холодной войны начали сокращать финансирование армии, поэтому они противятся поставкам, пытаясь сохранить имеющиеся вооружения.

Газета напомнила, что в 2014 году, после присоединения Крыма к России, ситуация незначительно изменилась — НАТО потребовало от своих членов увеличить оборонный бюджет минимум до 2% от ВВП до 2024 года. По подсчетам альянса, это требование выполняют только 9 из 30 стран—членов блока.

Будущие поставки танков Leopard 2 на Украину анонсировали Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Великобритания и США объявляли о планах направить Challenger и Abrams. Позднее Нидерланды и Дания объявили, что вместо Leopard 2 поставят ВСУ модели танков Leopard 1. Трудности с поставками также возникли у Испании, которой перед отправкой шести танков Leopard 2A4 нужно будет их отремонтировать. Финляндия, ранее выступавшая за поставки танков, объявила, что отправит на Украину три бронированные машины разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2, а не сами танки.

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Эрдни Кагалтынов