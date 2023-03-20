Страны ЕС согласились поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов

Страны Евросоюза (ЕС) приняли решение поставить на Украину 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, сообщил в Twitter глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«У нас есть план из трех пунктов. Первый — €1 млрд на немедленные поставки, второй — €1 млрд на совместные закупки, третий – создание комиссии по резкому увеличению производственных мощностей»,— указал господин Боррель.

Вместе с тем проект совместных закупок артиллерийских снарядов калибра 155 мм для пополнения собственных запасов и передачи Украине подписали 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия). Об этом сообщили в европейском оборонном агентстве.

«Совместные закупки — лучший способ снижения затрат за счет масштабности. Государства-члены могут закупать боеприпасы в соответствии со своими потребностями и для поддержки Украины. Соглашение позволяет всем оставшимся государствам-членам присоединиться к инициативе на более позднем этапе»,— указано в релизе на официальном сайте агентства.

С необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских снарядов из европейских запасов в начале марта согласились представители оборонных европейских стран. Потребности, судя по заявлениям министра обороны Украины Алексея Резникова, у Киева немалые.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Евроснаряды пусты».

Григорий Лейба