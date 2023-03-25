Медведев предложил запретить иноагентам получать доход в России

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает нужным ввести законодательный запрет для иноагентов на получение доходов из источников в России. По мнению господина Медведева, если человек просто уехал из страны и «тихо сидит» за границей, то это его личный выбор, но «бросать страну в сложную минуту — это аморальный поступок».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте» зампред Совбеза прокомментировал отъезд россиян после начала военной операции на Украине. По его словам, «если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения». «Что касается тех, кто живет там (за границей), но получает деньги из источников в России, да еще и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших вооруженных сил,— это действительно и аморально, и недопустимо»,— уверен Дмитрий Медведев.

Он привел в пример писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом), который уехал из России и не поддерживает ее военную операцию. Тем не менее, пожаловался господин Медведев, в России «продолжают ставить произведения по его книжкам». «Спрашивается, зачем? Закажите подобную антиутопию кому-то. Значит, нет, нужно деньги давать ему»,— сказал зампред Совбеза.

Как считает Дмитрий Медведев, «хочешь гадости говорить — говори, но деньги в России получать нельзя». «Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России»,— предложил он.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отмечал, что подобные изменения невозможны без внесения поправок в Уголовный кодекс РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не поддерживает идею лишать собственности или гражданства россиян, критикующих свою страну, потому что это противоречит Конституции. В Госдуме также предложили лишить заработка уехавших звезд с антироссийской позицией.

Подробнее о дискуссии читайте в публикации «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер