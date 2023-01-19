Клишас: использовать имущество уехавших россиян для решения соцпроблем нельзя без поправок в УК

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отреагировал на предложение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой о конфискации имущества уехавших из страны россиян для решения проблемы с жильем для сирот. По его мнению, это невозможно без поправок в Уголовный кодекс РФ. Он отметил, что в России не запрещено уезжать из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть Страну — не преступление»,— написал господин Клишас в Telegram.

Госпожа Кузнецова предлагала конфисковать имущество тех, «кто предал свою страну». Она обращала внимание на то, что есть люди «которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран». По мнению депутата, активы можно использовать для обеспечения жильем детей-сирот.

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Господин Клишас тогда также отмечал, что такая мера возможна при внесении поправок в законодательство.

О дискуссии — в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Леонид Уварчев