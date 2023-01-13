Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что существующих в современном законодательстве мер реагирования на оскорбление России — «ее жителей, солдат и офицеров» — недостаточно. По его словам, в последнее время участились случаи, когда уехавшие граждане с целью «выслужиться и сохранить свое благосостояние за рубежом» открыто поддерживают «злодеев, нацистов и убийц».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Политик напомнил, что подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил. Однако покинувшие страну люди не опасаются уголовного преследования.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться»,— написал господин Володин у себя в Telegram-канале.

В связи с этим он предлагает дополнить указанные выше статьи УК пунктом о конфискации имущества. Спикер Госдумы считает, что эти средства позволят возместить нанесенный ими ущерб.

В начале января член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет России с просьбой привлечь к ответственности актера театра и кино Артура Смольянинова. Причиной стало высказывание артиста в интервью о готовности воевать на стороне Украины. Вместе с тем господин Смольянинов заявил, что ему «безразлична судьба России». Султана Хамзаева поддержал ряд его коллег, после чего председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. Статья не уточнялась.

Вчера, 12 января, Султан Хамзаев сообщил, что направит аналогичное обращение в СКР. На этот раз депутат обратил внимание на высказывания лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. В интервью в мае 2022 года музыкант сообщил, что в ходе концерта в Берлине собрал 12 млн (не уточнил, о какой валюте идет речь), которые направил Украине. В этом же интервью Борис Гребенщиков раскритиковал проведение спецоперации и назвал Россию фашистской. Султан Хамзаев считает, что в высказываниях артиста присутствует факт содействия терроризму и дискредитации российских военных.

Подробнее о деле Артура Смольянинова — в материале «Ъ» «Александр Бастрыкин поручил взять актера на пробу».

Лусине Баласян