Глава СПЧ не поддерживает идеи лишать собственности или гражданства критикующих Россию

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против лишения собственности или гражданства россиян, критикующих действия властей. Он подчеркнул, что все подобные инициативы противоречат действующей Конституции России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во время заседания СПЧ господин Фадеев сказал, что депутаты «имеют право принять любые законы, но эти законы не должны противоречить Конституции». Он отметил, что лишать граждан собственности было бы незаконно.

«Когда раздаются призывы лишить гражданства некоторых противников, врагов того, что делает Россия, мы не должны согласиться, потому что Конституция не позволяет никого лишать гражданства. Остаются горячие голоса лишить собственности — мы не можем это приветствовать: нельзя лишить собственности человека незаконно»,— сказал глава СПЧ (цитата по «РИА Новости» ).

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что можно конфисковать имущество уехавших из страны россиян для решения проблемы с жильем для сирот. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отмечал, что подобные изменения невозможны без внесения поправок в Уголовный кодекс РФ.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер