Релокация с конфискацией

Российские политики продолжают изобретать санкции для нелояльных россиян, оказавшихся за границей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество «негодяев», критикующих свою страну. Идею уже поддержали в Совете федерации. Инициатива может привести к пересмотру одного из базовых запретов, заложенных в действующем Уголовном кодексе, предупреждает эксперт: в России конфискация как вид наказания не применялась с 2003 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение Вячеслава Володина о конфискации имущества покинувших страну критиков России уже получило некоторую поддержку

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Предложение Вячеслава Володина о конфискации имущества покинувших страну критиков России уже получило некоторую поддержку

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предложением конфисковывать имущество уехавших россиян, которые «позволяют себе публично лить грязь на Россию», Вячеслав Володин поделился 13 января в своем Telegram-канале. Он назвал тех, кто покинул страну, «негодяями», которые «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». «В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб»,— считает спикер Госдумы. Он уточнил, что, согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил. Но установить состав преступления — это задача следствия, добавил господин Володин.

Идею председателя нижней палаты в тот же день поддержал глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, хотя и с оговоркой, что подобные меры должны предусматривать судебный порядок конфискации имущества. «Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс»,— процитировал сенатора ТАСС.

Отметим, что сейчас в российском Уголовном кодексе (УК) конфискация как вид наказания отсутствует, а применяется только как мера уголовно-правового характера. То есть изъятию подлежит исключительно имущество, полученное преступным путем либо представляющее собой орудие преступления. Институт конфискации был упразднен в 2003 году в ходе либеральной реформы уголовного законодательства, напоминает завкафедрой уголовного процесса МГУ профессор Леонид Головко, и до сих пор запрет на применение такой меры наказания не пересматривался. Это ставит законодателя в довольно сложное положение, замечает эксперт: с одной стороны, есть желание сохранить существующий статус-кво, с другой — понимание, что нынешняя система асимметрична.

«Ситуация очень специальная и возникла применительно к высказываниям определенных людей. Нас это возмущает, а сделать ничего нельзя, в то время как имущество наших олигархов на Западе спокойно изымают»,— рассуждает господин Головко.

Однако вопрос, по его мнению, в том, как именно будут возвращать конфискацию в УК. Ее могут вводить точечно, применительно к отдельным статьям — это может не привести к принципиальному перелому, но создаст противоречия, влияющие на качество закона. Либо можно признать, что ситуация радикально изменилась и следует уже пересмотреть концептуальные основы уголовного законодательства. В этом случае конфискация как вид наказания должна появиться в общей части УК, поясняет юрист.

Попытки вернуть конфискацию в УК предпринимались неоднократно, но до сих пор российские власти им стойко сопротивлялись. Так, в 2018 году депутаты фракции КПРФ во главе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму концептуальный законопроект, предусматривающий возвращение института конфискации имущества в качестве одного из дополнительных видов наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Как отмечалось в правительственном отзыве на этот законопроект, аналогичные попытки делались и в 2015, и в 2016 годах, однако убедительных данных, свидетельствующих о необходимости возвращения конфискации, авторы этих инициатив так и не смогли привести.

Далеко не факт, что конфискацию следует вводить как наказание за фейки об армии или дискредитацию вооруженных сил, подчеркивает один из авторов законопроекта 2018 года, зампред думского комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). «К принятию такого законопроекта нужно подходить осмотрительно»,— сказал он “Ъ”, комментируя инициативу спикера Госдумы. В любом случае, уверен коммунист, надо будет внимательно изучать предложения, если они поступят. «А лучше бы вернули конфискацию имущества за взятки»,— добавляет господин Синельщиков.

На самом деле законодателя уже ничего не сдерживает, считает политолог Алексей Макаркин: после 24 февраля 2022 года в России возникла «совершенно новая реальность», в которой могут появляться различные ужесточающие инициатив

Он напоминает, что конфискация имущества отменялась в тот период, когда повышение инвестиционной привлекательности РФ было приоритетным направлением для руководства страны. «А сейчас, наоборот, иностранные инвесторы воспринимаются как большой риск»,— отмечает эксперт. Если вспомнить, например, инициативу об отмене смертной казни, то введение моратория на нее объяснялось тем, что Россия двигается в сторону Европы, продолжает господин Макаркин. «А сейчас поход изменился: Россия больше не является членом Совета Европы, объединенная Европа воспринимается как враг и деградирующее сообщество. Сейчас в России совершенно другие приоритеты и геополитические ориентиры»,— резюмирует политолог.

Анастасия Корня, Елена Рожкова