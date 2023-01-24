В Госдуме предложили лишить заработка уехавших звезд с антироссийской позицией

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская утверждает, что некоторые уехавшие из России звезды воспринимают страну как «кормовую базу». Она предложила лишить их заработка в стране. Конкретный механизм, как это сделать, госпожа Ямпольская не озвучила, но уточнила, что надо «расширять законодательный инструментарий».

Глава комитета выступила с этой инициативой на пленарном заседании Госдумы. По ее словам, в отношении тех, «кто прямо поддерживает врага и отрекается от своего отечества», надо «действовать системно, строго в правовом поле». «Если закон не полностью обеспечивает реализацию справедливых на наш взгляд мер, значит надо расширять законодательный инструментарий, это наша с вами прямая обязанность… Для большинства поотъехавших звезд Россия — не родина, а кормовая база. Значит, надо методично отключить источники питания»,— предложила она.

Госпожа Ямпольская напомнила, что иноагентов уже «лишили возможности творить за государственный счет», и сейчас остается вопрос частных проектов и площадок. Также она отметила, что оперативно реагирует гражданской общество и против тех деятелей культуры с антироссийской позиций, которых пока не признали иноагентами. «Пример этих мальчиков и бабушек для битья, их отмененных концертов и репризного чеса, очень показателен и назидателен»,— сказала госпожа Ямпольская.

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отмечал, что подобные изменения невозможны без внесения поправок в Уголовный кодекс РФ. Глава СПЧ Максим Фадеев заявил, что не поддерживает идеи лишать собственности или гражданства россиян, критикующих свою страну, потому что это противоречит Конституции.

Подробнее о дискуссии читайте в публикации «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер