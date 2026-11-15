Минфин РФ предложил исключить из налога на сверхдоходы добычу марганца и хрома

«Указанные полезные ископаемые практически не используются, не экспортируются, и в основном используются при выполнении ГОЗов (государственный оборонный заказ.— “Ъ”)»,— сказал господин Сазанов во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по ТАСС).