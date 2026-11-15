Минфин РФ предложил исключить из налога на сверхдоходы добычу марганца и хрома
Минфин России предлагает исключить из налога на сверхдоходы добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«Указанные полезные ископаемые практически не используются, не экспортируются, и в основном используются при выполнении ГОЗов (государственный оборонный заказ.— “Ъ”)»,— сказал господин Сазанов во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по ТАСС).
Кроме того, по словам министра, из законопроекта о налоге исключат добычу на недрах, расположенных полностью и частично в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской, Херсонской областях, Крыму, Севастополе.
Налог на сверхприбыль — разовый или временный механизм, по которому государство взимает сбор с компаний, чья прибыль за определенный период значительно превысила исторический базовый уровень. Минфин России предложил взимать этот налог в 30% с некоторых горнодобывающих компаний с 2027 по 2029 год. Госдума приняла законопроект в первом чтении.