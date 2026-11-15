В Праге до 450 тысяч человек вышли на митинг в поддержу независимости СМИ
От 350 тыс. до 450 тыс. человек вышли на митинг в Праге против плана правительства провести реформу финансирования государственных СМИ, передает AFP со ссылкой на организатора митинга, главу ассоциации «Миллион моментов за демократию» Микулаша Минара.
Инициатива подразумевает, что чешские радио и телевидение будут полностью финансироваться государством, а абонентскую плату за телевидение и радио отменят. Кроме того, госбюджет для СМИ планируется сократить на 15%.
Участники митинга утверждали, что этот шаг угрожает свободе СМИ, поскольку инициатива сделает их более зависимыми от государства. Организатор митинга Микулаш Минар заявил, что протесты стали самыми крупными за последние 37 лет. Мероприятия прошли в районе Летна, Прага.
Многие пришли на митинг в треугольных бумажных шляпах, похожих на шляпы популярного персонажа из чешского мультфильма — Вечерничек. Заставка с Вечерничком — одна из старейших в европейском телевидении. Другие держали плакаты с надписью «Мы не отдадим СМИ».
Коалиция премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в которую входят его партия ANO, «Свобода и прямая демократия» и партия «Автомобилисты для себя», настаивает на том, что план по финансированию СМИ не повлияет на редакционную независимость. При этом коалиция убеждена, что телевидению необходимо сократить бюджет. Предложение вынесли на обсуждение в апреле. Оно сразу столкнулось с критикой со стороны граждан, работников чешского телевидения и радио.