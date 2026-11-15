В Праге до 450 тысяч человек вышли на митинг в поддержу независимости СМИ

Коалиция премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в которую входят его партия ANO, «Свобода и прямая демократия» и партия «Автомобилисты для себя», настаивает на том, что план по финансированию СМИ не повлияет на редакционную независимость. При этом коалиция убеждена, что телевидению необходимо сократить бюджет. Предложение вынесли на обсуждение в апреле. Оно сразу столкнулось с критикой со стороны граждан, работников чешского телевидения и радио.