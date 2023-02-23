Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД КНР назвал информацию о поставках России оружия домыслами НАТО

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что информация о китайских поставках оружия России является домыслами. Он также призвал страны НАТО отказаться от «беспочвенной спекуляции» в отношении украинского конфликта и «действительно сделать что-то» для достижения мира.

Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ван Вэньбинь

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Как мы все знаем, США и другие страны НАТО являются крупнейшим источником оружия для украинского поля боя, но сейчас они продолжают распространять информацию о том, что Китай может поставлять оружие России. Соответствующая тактика применялась и разоблачалась с самого начала украинского кризиса»,— сказал Ван Вэньбинь в ходе брифинга (цитата по сайту МИД КНР).

Официальный представитель МИД КНР также заявил, что НАТО игнорирует интересы безопасности российской и украинской сторон, хотя и претендует на роль оборонительного союза. «Какую роль НАТО сыграло в украинском кризисе, хорошо видно международному сообществу»,— добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Китай рассматривает возможность поставки летальной помощи России, прежде всего — оружия. Кроме того, Пекин оказывает российской стороне поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь, утверждал он. По информации The Wall Street Journal, в настоящее время американские власти изучают возможность публикации разведданных о поставках Китая оружия России, но окончательное решение пока не принято.

Об отношениях РФ и Китая — в материале «Ъ» «Великая китайская скала».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...