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Коммерсантъ FM
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Politico: Китай поставил России винтовки, детали для дронов и бронежилеты

Китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около 1000 штурмовых винтовок и другое оборудование, включая детали для дронов и бронежилеты. Поставки были совершены между июнем и декабрем 2022 года, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.

Как отмечает газета, в июне 2022 года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим» винтовки CQ-A, созданные по образцу M16. Винтовки были помечены как «гражданские охотничьи ружья», однако их используют вооруженные силы Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированная полиция Китая, отмечает Politico. Как пишет газета, «Техкрим» сотрудничает с российской армией и правительством.

Также, согласно торговым данным, в конце 2022 года российские компании получили 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 т бронежилетов. Их доставили из Китая в Россию через Турцию и ОАЭ.

Politico пишет, что таможенные данные доказывают, что Китай поставляет России ранее не учтенные товары двойного назначения, которые могут использовать в ходе военных действий на Украине. Доподлинно неизвестно, применяется ли закупленное в Китае оборудование на поле боя, отмечает газета. «Техкрим» не ответила на запрос издания.

Как пишет Politico, дроны китайской Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) уже несколько месяцев замечают на поле боя с российской стороны. Согласно торговым данным, DJI в ноябре и декабре 2022-го поставила российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.

Накануне CNN также сообщил, что на востоке Украины сбили китайский БПЛА Mugin-5, который прилетел со стороны российских военных. Его производитель Mugin Limited подтвердил телеканалу, что это БПЛА его производства, и назвал инцидент крайне прискорбным. CNN отмечает, что в январе в ЛНР также заявляли о том, что сбили Mugin-5 украинских военных.

Ранее в США заявляли, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. В МИД КНР назвали домыслами информацию о китайских поставках оружия России. В начале марта в Еврокомиссии заявили, что у них нет доказательств поставок китайского оружия в Россию.

О том, как США сдерживают Китай, читайте в материале «Несдержание Китая».

Олеся Павленко

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