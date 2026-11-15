Лерчек надо еще потерпеть
Блогера отправят на лечение в КНР, сохранив статус потерпевшей
Как стало известно “Ъ”, лечение помилованной президентом Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, оплатят ее друзья. После прекращения уголовного преследования тяжело больной многодетной матери за незаконные валютные операции она осталась потерпевшей уже от действий следователя МВД, у которого исчезли изъятые у нее драгоценности на миллионы рублей.
Адвокат АБ ЕПАМ Константин Третьяков рассказал “Ъ”, что помилованию госпожи Чекалиной, которую он защищает почти четыре года, предшествовала огромная работа сотрудников бюро. По его словам, после того как 5 ноября Мосгорсуд оставил в силе приговор с условным сроком его подзащитной по обвинению в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), защита буквально за пару дней подготовила шесть жалоб и обращений в различные инстанции. В администрацию президента России было отправлено обращение о помиловании госпожи Чекалиной, страдающей тяжелейшим заболеванием и воспитывающей четырех маленьких детей. Кроме того, были направлены несколько заявлений в суды, в которых адвокаты добивались разрешения для осужденной выезда на лечение в КНР, выдачи заграничного паспорта для этого, отсрочки исполнения приговора либо освобождения от наказания в связи с болезнью (у блогера онкология в 4-й стадии).
Собеседник “Ъ” отметил, что если с судебными документами у госпожи Чекалиной особых вопросов не возникло, то просьбу о помиловании пришлось долго обсуждать, так как фигурантка не верила, что на таком уровне могут обратить внимание на ее проблемы.
Но именно из АП раздался первый звонок. По запросу администрации были переданы дополнительные документы, а 14 ноября последовал и сам указ.
Господин Третьяков отметил, что, согласно его тексту, помилование распространяется на все — наказание, связанный с приговором штраф, снятие судимости. Буквально через несколько часов госпоже Чекалиной, поблагодарившей президента в специальном видеообращении с членами своей семьи, вернули паспорт, а сейчас ведутся переговоры о ее выезде в Китай — лечение она будет проходить в одной из пекинских клиник. Поскольку у фигурантки многочисленных расследований (два из них были прекращены до указа) нет средств на лечение, его профинансируют знакомые и друзья блогера, оставшиеся неравнодушными к ее судьбе. Она может вернуться и к своей профессиональной деятельности, но для этого надо поправить здоровье.
При этом госпожа Чекалина остается потерпевшей.
Первоначально бывший следователь МВД по ее уголовному делу обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), а затем, по данным “Ъ”, его обвинение переквалифицировали на халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По данным СКР, он не обеспечил сохранность драгоценностей на сумму более 20 млн руб., изъятых у блогера во время обыска.
Уголовное преследование Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и партнера Романа Вишняка велось с 2023 года. Вначале господ Чекалиных обвиняли в уклонении от уплаты налогов, однако после погашения задолженности на сумму около 500 млн руб. дело в декабре 2023 года прекратили. В начале 2024 года было прекращено, на этот раз за отсутствием состава преступления, уголовное дело о легализации средств. По делам же о выводе средств за границу, полученных от проданных фигурантами фитнес-марафонов, Роман Вишняк, как признавший вину, получил два с половиной года, а Артем Чекалин — семь лет. В июле этого года Гагаринский районный суд рассмотрел и дело Лерчек, выделенное в отдельное производство в связи с ее болезнью. Валерии Чекалиной дали пять лет условно и штраф в размере 763 млн руб., ей также было на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Свою вину она не признала, а для ходатайства о помиловании, как объяснила “Ъ” другой адвокат АБ ЕПАМ Юлия Лисановская, этого и не требовалось.