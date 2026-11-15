Лерчек надо еще потерпеть

Уголовное преследование Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и партнера Романа Вишняка велось с 2023 года. Вначале господ Чекалиных обвиняли в уклонении от уплаты налогов, однако после погашения задолженности на сумму около 500 млн руб. дело в декабре 2023 года прекратили. В начале 2024 года было прекращено, на этот раз за отсутствием состава преступления, уголовное дело о легализации средств. По делам же о выводе средств за границу, полученных от проданных фигурантами фитнес-марафонов, Роман Вишняк, как признавший вину, получил два с половиной года, а Артем Чекалин — семь лет. В июле этого года Гагаринский районный суд рассмотрел и дело Лерчек, выделенное в отдельное производство в связи с ее болезнью. Валерии Чекалиной дали пять лет условно и штраф в размере 763 млн руб., ей также было на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Свою вину она не признала, а для ходатайства о помиловании, как объяснила “Ъ” другой адвокат АБ ЕПАМ Юлия Лисановская, этого и не требовалось.