«В итоге все это замнут»

В западных СМИ появились версии того, что могло произойти с российским газопроводом. Согласно этим данным, подрыв на участках «Северных потоков» совершили украинские граждане, но они не связаны с правительством страны. Официальный Киев поспешил отмежеваться от подобной информации. Кремль назвал публикации «скоординированным вбросом». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что налицо попытка скрыть истинные причины произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сразу несколько ведущих западных газет сообщили сенсационные подробности того, кто мог взорвать «Северные потоки». Общий смысл такой: спецслужбы, видимо, американские, об этом знали давно, но молчали, в частности, для того, чтобы не раздражать Германию, а также не поссорить ее с Украиной. Берлин, как известно, в результате лишился российского газа.

Согласно общему мнению авторов публикаций и их источников, это дело рук неких независимых украинцев, которые нашли инвестора, или он их нашел, чтобы все осуществить. Далее следует голливудский сюжет в стиле Джеймса Бонда: злодей (или организатор, как кому нравится) арендовал яхту под польским или еще каким-то флагом, нанял пловцов, инженеров и минеров, которые сконструировали бомбу и совершили беспрецедентный для нынешнего времени подрыв. Не хватает только роковой красавицы. Так или иначе, в одном из вариантов развития событий женщина фигурирует.

Москва отказывается в это верить. Кремль заявил, что налицо попытка переложить ответственность и замять чудовищное преступление. Как известно, Россия винит в произошедшем англосаксов. Хотя четких доказательств на этот счет не предоставляет. Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш фактически подтвердил эту версию.

В свою очередь Госдепартамент подобное категорически отверг, сославшись на то, что человек он, конечно, уважаемый, но уже немолодой — 85 лет как-никак. К тому же господин Херш грешил в свое время левизной. Сами понимаете, никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой больших манипуляций, и каждый может элементарно ошибаться. Факты давайте, но их как не было, так и нет. Есть одни измышления, и с этим трудно спорить.

Суть в том, что неизвестная украинская группировка по-своему всех устраивает — Запад, Украину и Россию — поскольку официально никто ни при чем. Мало ли кто там чего взорвал. Иными словами, это действительно попытка замять историю по-хорошему, дабы избежать большого скандала и, как следствие, очередного серьезного международного обострения. Если было правительственное решение взорвать газопроводы — это повод к войне, между прочим. Кроме того, полученные в результате убытки нужно как-то компенсировать, а суммы там, как видно, немалые.

Поэтому логично, чтобы все так и осталось большой тайной XXI века. Об этом будут снимать фильмы, писать книги, но истинного виновника мы так, видимо, никогда и не узнаем. При этом расследование продолжается, ведут его Дания и Швеция. Интересно, насколько у них хватит политической воли сказать правду о том, что произошло на самом деле? Впрочем, какие доказательства можно найти на дне морском. Разве что тип взрывного устройства определить. Что касается группы подрывников, они же визитки на месте не оставляют. Так что можно предположить, что все это в итоге замнут, но останется красивая история с яхтой и неизвестной диверсионной группой, злодеем-инвестором и роковой женщиной.

Между тем впору задаться другим вопросом о дальнейшей судьбе дорогих и амбициозных российских проектов под названием «Северные потоки». Дальнейшая судьба их видится туманной. И европейский газовый рынок Россия, судя по всему, теряет. Не очень все это радужно выглядит, по крайней мере, на сегодняшний день.

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