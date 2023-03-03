«Северные потоки» завершатся консервацией

Взорванные «Северные потоки» опечатают и законсервируют. Планов по их ремонту нет, выяснило Reuters. Источники агентства сообщили, что Россия считает газопроводы «похороненными». Впрочем, другие собеседники отметили, что в будущем их можно будет перезапустить даже после консервации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как консервация газопроводов повлияет на их судьбу и на потенциальный ремонт? “Ъ FM” обсудил это с замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексеем Белогорьевым: «Основной вопрос в том, что делать с морской водой, которая уже попала и, видимо, заполнила существенную часть всех трех взорванных ниток. По всей видимости, откачивать ее не планируется. Увеличение стоимости консервации возможно в связи с проблемой солевой воды, но само это решение более чем естественно. Пока нет никаких подвижек со стороны Германии и других стран ЕС, которые "Газпром" мог бы воспринять как сигнал к восстановлению спроса на газ.

При этом очевидно, что российская компания не будет что-либо демонтировать. Это, по всей видимости, просто экономически нецелесообразно.

Даже если предположить, что газопроводы уже никогда не будут использованы, большого экономического смысла в том, чтобы что-то разбирать, просто нет».

Три из четырех веток «Северных потоков» были взорваны в сентябре 2022 года. К этому моменту ни по одному из трубопроводов транзита газа в ЕС не было. Европейские власти назвали это саботажем, но до сих пор не пришли к выводу, кто за ним стоит.

В феврале 2023-го американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на анонимный источник, заявил, что за взрывом стоят США и Норвегия. На Западе эту версию отвергли, а коллеги Херша отметили его пристрастие к конспирологическим теориям в последние годы и непрофессионализм в проведении расследования.

Между тем источник Reuters отметил, что, если американский сжиженный газ сильно подорожает, то Европа, вероятно, снова будет покупать больше топлива из России, и тогда «Северные потоки» могут быть восстановлены.

Впрочем, до этого еще очень далеко, подчеркивает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Когда нет доверия между Россией и Европой, то не может быть никакого ремонта. Если оно возникнет, то, думаю, в течение года можно будет газопроводы починить. Что касается их "заморозки", то турбины будут законсервированы, возможно, часть труб как-то дополнительно обработают, чтобы они меньше подвергались коррозии. Но, вероятно, это будет касаться только части маршрута. Тот участок, который непосредственно уничтожен взрывом, наверное, останется, грубо говоря, лежать на дне.

Что касается перспектив "Северных потоков", то говорить о них сложно, потому что не было такого опыта, когда бы газопровод был взорван, а потом его начинали чинить. Не происходило таких масштабных аварий в результате диверсии. Мы на пороге новой эпохи, когда такие вещи происходят.

Вместе с тем теоретически турбины "Ладога", которые стоят на трех нитках "Северного потока-2", можно перенести, например, на новую трубу, которая будет строиться в Турцию. А вот турбины Siemens разрабатывались конкретно под первый "Северный поток". То есть нельзя их взять и перенести куда-то еще. С ними, я думаю, будут большие проблемы».

В конце февраля немецкие СМИ сообщили, что Германия планирует использовать оставшиеся после прокладки «Северного потока-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транзита сжиженного природного газа. По данным The New York Times, цена ремонта взорванных ниток превышает $500 млн. Для сравнения — в 2017 году «Газпром» оценивал стоимость «Северного потока-2» в почти €10 млрд.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин