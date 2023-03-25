«Я все сейчас разложу по полочкам»: о чем не молчат таксисты

22 марта отмечался Международный день таксиста. Всякий знает, насколько хорошо осведомлены представители этой профессии. Собрали высказывания, зафиксированные в СМИ и искусстве.

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О большой политике

«Я знаю, как победить советскую власть,— говорил нам энтузиаст Федя, злостно стараясь не включать дешевый государственный счетчик…— На советскую власть так просто не попрешь: у нее — пулеметы и танки. Поэтому я разработал другую методику. Каждый труженик на своем рабочем месте должен вредить. Ежедневно. И помногу. Тогда все у нас получится» (из статьи «Автопилота» от 15 сентября 1996 года).

«Как-то один таксист, подвозивший меня из аэропорта, признался: "Никогда мы так кучеряво не жили, как с началом перестройки. Дай бог доброго здоровья Михаилу Сергеевичу!" Михаил Сергеевич на такси не ездит и не знает, что его сухой закон работает не на благо населения, а на карман барыгам и спекулянтам» (из книги Геннадия Сорокина «Кочевая кровь», 2019 год).

«"Неужели вы своего Путина не боитесь, он же с пеленок в КГБ?!" — поинтересовался у меня интеллигентного вида таксист. "А вы своего Лукашенко?" — "Мы еще как Лукашенко боимся, но только у нас никогда своей политической позиции не было, а русские все же поактивнее"» (из статьи «Ъ» от 24 мая 2000 года).

«А, патриот! Русская идея! Достоевский! Держава. А где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтоб тусоваться красиво... Сегодня Родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь» (из фильма Алексея Балабанова «Брат-2», 2000 год).

«Хватит с меня и коммунистов, и националистов,— говорит 36-летний таксист Горан.— В Гааге Милошевич или нет, я все равно должен каждый вечер садиться за баранку и колесить по городу. На хлеб зарабатывать» (из статьи «Ъ» от 10 июля 2001 года).

«Таксист Анзор тут же вводит нас в курс дела: "Те, кто сбросил Шеварднадзе, поддержкой в Аджарии не пользуются. Их не любят. Это гиены. Саакашвили — бандит, его только молодые поддерживают, у кого кровь играет. Он не будет президентом"» (из статьи «Ъ» от 8 декабря 2003 года).

«Дэвид, 38 лет, таксист: "Я тебе все сейчас разложу по полочкам. Все, что тебе наговорили, забудь. Все просто, как яйцо. Республиканцы давили, не могли успокоиться. Клинтон отвечал, не мог успокоиться. Ему надо было быть честнее. А то теперь получается так, что вместо того, чтобы простить его раз и навсегда, мы прощаем его по нескольку раз в день"» (из статьи «Ъ» от 19 января 1999 года).

«Слухи о захвате Кремля, как уже было отмечено, долгое время циркулировали в пределах Садового кольца, причем разносили их в основном таксисты, отказывавшиеся везти пассажиров через центр или требовавшие за это неимоверную плату» (из рассказа Виктора Пелевина «Папахи на башнях», 1995 год).

«А знаешь, зачем пиндосам Украина? — фоном работал таксист.— Потому что у них Йеллоустон рванет не сегодня завтра» (из книги Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом) «Текст», 2017 год).

О России и русских

«Таксист, отвозивший меня ранним летним утром в парижский аэропорт, узнав, что я из России, без тени сомнения заявил, что Россия теперь часть Европы. Я даже подскочила от такой новости: "С каких же пор?" Он искренне удивился моей неосведомленности: но ведь вся же Восточная Европа вошла в Европу, а Россия — как раз на востоке Европы...» (из статьи «Ъ» от 28 июня 2004 года).

«"Русские здесь, у нас, во Франции, совсем обнаглели! Они все здесь скупили. Все! Дома, виллы, живут и жируют в самых дорогих гостиницах! Носятся как ненормальные по нашим дорогам на самых дорогих машинах! Все толстые, грубые, некрасивые, с молодыми грудастыми блондинками! Русские — это хамы, воры, швыряющиеся направо и налево своими нефтяными миллионами! Три слова по-французски выучили!" — таксиста несло и заносило со скоростью 120 км/ч» (из статьи «Ъ» от 1 ноября 2010 года).

«Быть русским в Сербии сегодня модно. А порой и выгодно. Таксист, которому я по ошибке протянул две тысячи динаров вместо двухсот, тут же вернул лишние деньги: "Не хочу обманывать русских. А если бы был американец — сразу бы дал по газам, не сомневайся"» (из статьи «Известий» от 31 августа 2005 года).

О преступности

«Таксист сразу начал рассказ о Братске. О том, что городу всего 40 лет… о том, что местная администрация не хочет развивать бизнес, и конечно же, о том, что живется плохо. Прервав словоохотливого шофера, объясняю, что приехала писать о погибшем местном воре в законе Александре Моисееве (Мася) и его убийце Сергее Попове (Поп). Таксист оказался человеком осведомленным и начал "криминальную экскурсию"» (из статьи «Ъ» от 3 0февраля 1996 года).

«Манера езды у тольяттинцев своеобразная: они не боятся въехать в столб или разбить чужую машину. Местная ГАИ с этим смирилась. Ремонт не проблема. "На окраине города — самый большой в стране рынок автозапчастей,— сообщает таксист.— 90% украдены с завода, зато качественные и очень дешевые"» (из статьи «Ъ» от 11 июня 1998 года).

О специфике работы

«"Если в салоне случались неприятности, таксисты парковали машину не по правилам, например перпендикулярно тротуару. Для наших это был знак, что нужна помощь. Сразу подъезжало несколько такси. Теперь, как ни припарковывайся, никто не поможет… Моя служба безопасности — монтировка",— говорит Андрей Стройков, таксист предприятия "Вариатор"» (из статьи «Ъ» от 10 июня 1998 года).

«Кстати, слово "частник" в присутствии таксиста лучше никогда не произносить, иначе попадете под горячую руку. Частник — первый враг таксиста. "Убивать их всех надо",— сказал один таксист с нескрываемой злобой» (из статьи «Ъ» от 10 июня 1998 года).

«Если подходишь к такси с девушкой, на сумму меньше чем 150 рублей не рассчитывай (предполагается, что показать себя жмотом в глазах подруги клиент постесняется). Когда ты гордо уходишь, вслед несется полное презрения: «"Я думал, ты солидный человек"» (из статьи «Ъ» от 21 июля 1999 года).

«В прошлом году сезона не было — шли дожди,— объяснил таксист,— народ совсем обнищал. Мы за лето должны заработать на год вперед. А теперь на Ялту страшно смотреть: денег ни у кого нет, и кто смог как-то заработать, вынужден делиться со всеми — и с бандитами, и с милицией» (из статьи «Ъ» от 24 апреля 1998 года).

О большом бизнесе

«Вон твой Ходорковский, в цистерне сидит,— смеется таксист и продолжает уже серьезно: — Не понимаю я вас, журналистов. Делаете героя из жулика. Нет бы о людях труда писать. А Ходорковский — что Ходорковский? К нему бы Абрамовича еще посадить. И пускай роют канаву до Чукотки» (из статьи «Известий» от 24 октября 2005 года).

«Таксист, настроенный на "Русское радио", убеждал меня, что на самом деле Гусинский на свободе…

— Так ведь Гусинского посадили же!

— Откуда известно? По НТВ передали? Так он же их начальник. Приказал сказать, будто его арестовали...» (из статьи «Ъ» от 27 июня 2000 года).

«Местный таксист Ушанги Квариаули говорит, что грузины — очень религиозный народ, а строить церкви считается вдобавок престижным. "Правда, в этом нет ничего хорошего,— вздыхает Ушанги.— Очень много бизнесменов, получивших свои деньги нечестным путем, строят теперь церкви, как будто хотят свои грехи замолить"» (из статьи «Ъ» от 20 февраля 2002 года).

Подготовили Андрей Егупец, Елена Федотова