«Полноценный рабочий раунд»
Дмитрий Дризе — об итогах первого дня переговоров в Абу-Даби
«Первый раунд был продуктивным, но предстоит много работы». Так госсекретарь Марко Рубио прокомментировал стартовавшие накануне переговоры в Абу-Даби. Делегации России, Украины и США отказались комментировать итоги первого дня консультаций. Пресс-конференция ожидается 11 ноября по окончании встречи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает успехом объявление о продолжении диалога.
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Первый день завершился в полной тишине, без каких-либо комментариев для прессы. Тем не менее определенные выводы все-таки можно сделать. Делегации беседовали четыре с половиной часа с перерывом в 40 минут. Много это или мало? Согласно дипломатической практике, подобное означает, что прошел полноценный рабочий раунд. Переговоры не были сорваны, обошлось без демаршей с демонстративным покиданием зала. Перерыв в 40 минут нужен для оформления, фиксации позиций на бумаге.
С другой стороны, учитывая время на перевод, иные технические моменты, а также фактор масштабов конфликта и то, что переговоров не было почти девять месяцев, получается не так уж и много.
Официально тема нынешних консультаций — не только собственно урегулирование украинского конфликта, но намного шире: это гарантии не только Украине и России, но Европе в целом. Идет создание новой мировой архитектуры безопасности. В рамках всего этого, видимо, можно будет говорить и об условиях прекращения боевых действий на фронтах. Так кажется, что обсуждение столь глобальной темы требует не четырех с половиной часов и даже не двух дней, а многих месяцев.
В таком случае то, что происходит сейчас, — опять же, выражаясь дипломатическим языком, — называется согласованием рамочных принципов, сверкой красных линий или сборкой каркаса. Тогда, по логике вещей, итогом нынешней встречи в Абу-Даби станет договоренность о продолжении диалога на уровне, скажем, рабочих групп, которые попытаются найти решение, которое всех устроит. Затем документы финализируются на высшем уровне, скрепляются подписями руководителей государств.
Относительно того, как долго все это может длиться, нужно привести комментарий Марко Рубио. По словам американского госсекретаря, консультации в Абу-Даби проходят «очень продуктивно», однако «сторонам предстоит еще много работы». Желательно, чтобы участие в этом действе приняли европейцы. Ведь происходящее их тоже касается. На сегодня консенсуса по этому вопросу не наблюдалось — может быть, он появится, что можно в теории посчитать определенным движением вперед.
Многочисленные наблюдатели, комментаторы, а также рыночные игроки демонстрируют позитивный настрой. Причем не только в контексте Украины, но и, скажем, Ирана. Если так, значит, традиционно понадеемся на лучшее. Впереди новый день и большая пресс-конференция участников. Собственно, результат уже есть: по крайней мере переговоры состоялись и продолжаются.