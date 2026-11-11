«Полноценный рабочий раунд»

Относительно того, как долго все это может длиться, нужно привести комментарий Марко Рубио. По словам американского госсекретаря, консультации в Абу-Даби проходят «очень продуктивно», однако «сторонам предстоит еще много работы». Желательно, чтобы участие в этом действе приняли европейцы. Ведь происходящее их тоже касается. На сегодня консенсуса по этому вопросу не наблюдалось — может быть, он появится, что можно в теории посчитать определенным движением вперед.