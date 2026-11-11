Британские военные сообщили об инциденте с танкером в Ормузском проливе
Сегодня утром в Ормузском проливе зафиксирован инцидент с танкером. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Состояние экипажа и ущерб судну центру узнать пока не удалось.
Накануне UKMTO заявляло об атаке на танкер в 19 морских милях к северо-востоку от порта Лима в Омане. Под каким флагом шло судно, а также его маршрут и назначение в сообщении не указаны.
После начала военной операции США и Израиля Иран начал фактически контролировать Ормузский пролив и ввел собственные правила судоходства. Военнослужащие страны потребовали от всех судов согласовывать маршруты с Тегераном, а также заминировали часть морского коридора.