Минобороны: ВС РФ ударили по электроподстанциям в Кривом Роге и Одесской области
Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по объектам энергетики и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в Кривом Роге Днепропетровской области поражена электроподстанция 330 кВ. В населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области атакованы две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы под удар попал сухогруз. В Минобороны уточнили, что судно перевозило вооружение и военное имущество для украинской армии.
Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось об атаке на электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, а также два сухогруза северо-восточнее и восточнее Одессы в Черном море.