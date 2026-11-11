Египет продолжит работу над увеличением числа авиарейсов с Россией
Египет работает над тем, чтобы авиакомпании могли перевозить больше пассажиров в Россию. Число рейсов также предполагается увеличить, рассказал «РИА Новости» министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.
По словам министра, работа будет продолжаться и в дальнейшем. Ее цель — «обеспечить прием растущего потока туристов и способствовать его дальнейшему увеличению».
В августе Росавиация разрешила российским перевозчикам летать регулярными и чартерными рейсами в два аэропорта на средиземноморском побережье Египта — Борг-эль-Араб, который обслуживает Александрию, и Эль-Аламейн. Курорты северного побережья стали доступнее для россиян. Прямые чартеры из Москвы в Эль-Аламейн начали летать в сентябре.