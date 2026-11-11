Премьер Венгрии назвал российский газ дорогим из-за колебаний на фондовом рынке
Мадьяр: Венгрия ищет альтернативу российскому газу из-за высоких цен
Российский газ больше не выгоден Венгрии из-за колебаний цен на фондовом рынке. Венгерское правительство ищет альтернативы энергоресурсам из России, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.
«Независимо от того, о чем лгало предыдущее правительство, дешевого российского газа больше нет»,— сказал Петер Мадьяр в эфире ATV (цитата по Szeretlek Magyarorszag). Необходимо наладить поставки газа из как можно большего числа источников, подчеркнул он.
Венгрия получает большую часть газа из России по трубопроводу «Турецкий поток», однако страна должна сокращать поставки из-за курса Евросоюза на отказ от российских энергоносителей. Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Венгрия рассчитывает отказаться от импорта российского газа в следующем году, подтвердила глава МИДа Анита Орбан.