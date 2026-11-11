FT узнала об опасениях Франции получить ядерный ответ России из-за ракет ФРГ

Париж, как рассказали собеседники газеты, хочет, чтобы доктрина в отношении дальнобойного оружия была разработана по аналогии с французской стратегией ядерного оружия. «Было бы гораздо лучше иметь четкую и достаточно публичную доктрину, чтобы у русских не возникало неверного толкования сигналов или каких-либо недопониманий»,— сказал один из источников FT.