FT узнала об опасениях Франции получить ядерный ответ России из-за ракет ФРГ
Франция просит вооруженные силы Германии уточнить условия применения дальнобойного высокоточного ракетного оружия (deep precision strike). Стремление Бундесвера разработать ракеты, которые потенциально могут быть использованы для ударов вглубь России, может вызвать недопонимание в Кремле, считают во французском военном командовании. Во Франции опасаются «получить ядерный ответ», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Париж, как рассказали собеседники газеты, хочет, чтобы доктрина в отношении дальнобойного оружия была разработана по аналогии с французской стратегией ядерного оружия. «Было бы гораздо лучше иметь четкую и достаточно публичную доктрину, чтобы у русских не возникало неверного толкования сигналов или каких-либо недопониманий»,— сказал один из источников FT.
Немецкие вооруженные силы разрабатывают комплекс ракет наземного базирования с дальностью ударов от 500 км до 2 тыс. км. По словам высокопоставленного немецкого чиновника, Германия полностью разделяет мнение о необходимости создания в ЕС совместной доктрины и «общего понимания лестницы эскалации».
Франция и Германия сотрудничают в сфере ядерного оружия. Французская ядерная доктрина подразумевает усиление арсенала военно-воздушных сил и флота, увеличение количества атомных боеголовок и распространение французского «атомного зонтика» на всю Европу.