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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Происшествия

Атаки БПЛА на регионы России 11 ноября. Главное

Два человека погибли при попадании БПЛА в многоэтажный дом в Смоленской области
Ночью 11 ноября масштабной атаке БПЛА подверглась Ленинградская область. При атаке на портовую зону Усть-Луга возник пожар и пострадали трое работников. В Смоленской области при попадании обломков беспилотника в многоэтажный дом погибли два человека. В Калужской области и Анапе обломки БПЛА повредили здания. Подробнее о ситуации в регионах — в подборке «Ъ».

Ленинградская область

  • По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбили 150 беспилотников.

  • Целью налета была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После попадания нескольких беспилотников там начался пожар. Произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

  • Пострадали трое работников, угрозы их жизни, по словам главы региона, нет.

  • В Пулково из-за беспилотной опасности были задержаны или отменены более 30 рейсов.

Смоленская область

  • Два человека погибли в результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.

  • Силами ПВО министерства обороны уничтожены 37 украинских беспилотников.

  • По словам губернатора, обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в городе Ярцево, что привело к пожару. Во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жителей, из непосредственной зоны пожара спасены 10 человек.

Калужская область

  • За предыдущий вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Их сбили над Дзержинским, Износковским, Кировским и Юхновским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.

  • По предварительным сведениям, в Кировском округе осколки повредили кровлю частного дома, хозяйственную постройку, забор и автомобиль.

  • Пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

Краснодарский край

  • Утром краевой оперативный штаб сообщил об обнаружении обломков беспилотников в Анапе. Фрагменты частично повредили остекление и кровли двух зданий.

  • Никто из граждан не пострадал.

  • На время беспилотной опасности аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали и не отправляли воздушные суда.

Работа аэропортов по стране

  • По данным Росавиации, минувшей ночью рейсы не обслуживали аэропорты Самары, Ижевска, Перми, Уфы, Кирова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Саранска, Пензы и Саратова.

  • Аэропорт Екатеринбурга временно не принимает и не отправляет рейсы, информирует Росавиация.

  • В Петрозаводске, Пскове и Череповце ограничения сняли. Аэропорт Ярославля также вернулся к штатной работе.

  • В московских аэропортах Внуково и Домодедово также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

Финский залив

  • Около 3:00 мск силы обороны Финляндии ввели временные ограничения на полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива из-за угрозы беспилотников.

  • Ограничения были сняты около 8:30 мск.

Атаки беспилотников
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Авторы

  • Кирилл Сарханянц
    Кирилл Сарханянц
    ведущий выпускающий редактор