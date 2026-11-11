Атаки БПЛА на регионы России 11 ноября. Главное

Ночью 11 ноября масштабной атаке БПЛА подверглась Ленинградская область. При атаке на портовую зону Усть-Луга возник пожар и пострадали трое работников. В Смоленской области при попадании обломков беспилотника в многоэтажный дом погибли два человека. В Калужской области и Анапе обломки БПЛА повредили здания. Подробнее о ситуации в регионах — в подборке «Ъ».