Атаки БПЛА на регионы России 11 ноября. Главное
Ленинградская область
По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбили 150 беспилотников.
Целью налета была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После попадания нескольких беспилотников там начался пожар. Произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.
Пострадали трое работников, угрозы их жизни, по словам главы региона, нет.
В Пулково из-за беспилотной опасности были задержаны или отменены более 30 рейсов.
Смоленская область
Два человека погибли в результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
Силами ПВО министерства обороны уничтожены 37 украинских беспилотников.
По словам губернатора, обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в городе Ярцево, что привело к пожару. Во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жителей, из непосредственной зоны пожара спасены 10 человек.
Калужская область
За предыдущий вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Их сбили над Дзержинским, Износковским, Кировским и Юхновским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.
По предварительным сведениям, в Кировском округе осколки повредили кровлю частного дома, хозяйственную постройку, забор и автомобиль.
Пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
Краснодарский край
Утром краевой оперативный штаб сообщил об обнаружении обломков беспилотников в Анапе. Фрагменты частично повредили остекление и кровли двух зданий.
Никто из граждан не пострадал.
На время беспилотной опасности аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали и не отправляли воздушные суда.
Работа аэропортов по стране
По данным Росавиации, минувшей ночью рейсы не обслуживали аэропорты Самары, Ижевска, Перми, Уфы, Кирова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Саранска, Пензы и Саратова.
Аэропорт Екатеринбурга временно не принимает и не отправляет рейсы, информирует Росавиация.
В Петрозаводске, Пскове и Череповце ограничения сняли. Аэропорт Ярославля также вернулся к штатной работе.
В московских аэропортах Внуково и Домодедово также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Финский залив
Около 3:00 мск силы обороны Финляндии ввели временные ограничения на полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива из-за угрозы беспилотников.
Ограничения были сняты около 8:30 мск.