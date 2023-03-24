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Конституционный суд Армении ратифицировал обязательства Римского статута о МУС

Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Страны, признающие МУС, будут обязаны их арестовать.

Здание Конституционного суда Армении

Здание Конституционного суда Армении

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Здание Конституционного суда Армении

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран Евросоюза. Юрисдикцию суда не признают Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, однако до сих пор не ратифицировала соглашения об уставе МУС. В конце 2022-го правительство Армении обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за преступления, совершенные на территории Нагорного Карабаха. О рассмотрении вопроса о признании обязательств статута сообщил 20 марта спикер парламента Армении Ален Симонян.

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17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорилось, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». В МИД РФ подчеркнули, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. Власти Венгрии отмечали, что МУС не имеет обязательной силы на венгерской территории. При этом немецкие власти заявили, что Владимир Путин будет задержан в случае приезда в Германию.

О том, как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина,— в публикации «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

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