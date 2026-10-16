Императорский физико-механик

Вот объявление об этих лекциях в «Русском инвалиде» в 1816 году: «Курс опытной Физики. Почтенный и деятельный согражданин наш, г-н механик Роспини, по желанию некоторых особ, посещавших прошедшею зимою его курс опытной Физики, намерен продолжать оный и на сей год. Мы почитаем за долг наш упомянуть о сем и обратить внимание тех из читателей наших, кои не участвовали в прошлогоднем курсе, на красоту залы и на изобилие и превосходство инструментов… Изъяснения сделаны будут на французском языке. Лекции сии начнутся в первых числах ноября и продолжаться будут каждую среду и субботу, с 7 до 9 часов вечера. Подписная цена за весь курс, который состоять будет по крайней мере из 30 лекций, 125 руб. ассигнациями. Учители, сопровождающие своих воспитанников, имеют вход без особливого билета.Сказывают, что некоторые знатнейшие и образованнейшие дамы здешней столицы намерены удостоить сии лекции своим присутствием. Подписка принимается у г-на Роспини, в доме Католической церкви, на Екатерининском канале, где читаны будут и сами лекции».