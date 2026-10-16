Социальный фонд представил проект бюджета на 2027–2029 годы

в 2027 году доходы СФР составят 19,9 трлн руб. (+827 млрд руб. по сравнению с 2026 годом);

пенсии в 2027 году будут получать 43 млн человек (индексация будет дважды в год: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля);

у неработающих пенсионеров средняя ежемесячная выплата по старости увеличится на 2,4 тыс. руб., до 30,2 тыс. руб. (повышение затронет 37,5 млн человек);

на поддержку семей с детьми в 2027 году будет направлено 2,2 трлн руб.;

материнским капиталом, по прогнозам, воспользуются около 1,9 млн семей (его размер на второго ребенка впервые превысит 1 млн руб.);