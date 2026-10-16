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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Экономика

Социальный фонд представил проект бюджета на 2027–2029 годы

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков представил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам проект бюджета СФР на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Основные пункты проекта:

  • в 2027 году доходы СФР составят 19,9 трлн руб. (+827 млрд руб. по сравнению с 2026 годом);

  • пенсии в 2027 году будут получать 43 млн человек (индексация будет дважды в год: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля);

  • у неработающих пенсионеров средняя ежемесячная выплата по старости увеличится на 2,4 тыс. руб., до 30,2 тыс. руб. (повышение затронет 37,5 млн человек);

  • на поддержку семей с детьми в 2027 году будет направлено 2,2 трлн руб.;

  • материнским капиталом, по прогнозам, воспользуются около 1,9 млн семей (его размер на второго ребенка впервые превысит 1 млн руб.);

  • предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн руб., а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 83 тыс. до 95,5 тыс. руб.

«Страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции. Возрастут максимальные размеры страховых пособий. Программа лечения участников СВО в центрах реабилитации будет продолжена и расширена»,— указано в пресс-релизе Социального фонда.
Пенсии